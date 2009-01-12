Savaşın kurbanı yine kadınlar ve çocuklar

Filistinli kaynaklara göre, ölü sayısı 900’ü aşarken, yaralıların sayısı da 3 bin 700’ü buldu. İsrail askerleri, Gazze kentini çevreleme harekatını sürdürürlerken, ordu da gün içindeki çatışmalarda 40 militanın öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.



İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze kentinin sınır yakınındaki mahallesi Secaiye’de ve bölgenin kuzeyindeki Cebaliye’de evlere açtığı topçu ateşinde 5 Filistinli’nin daha yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.



İsrail ordusunun verdiği rakamla benzer biçimde Filistinli kaynaklar da ölenlerin sayısının 40’a yaklaştığını belirtirlerken, yine ölenlerin çoğunun kadınlar ve çocuk olduğunu kaydettiler.



İsrail hava kuvvetlerine bağlı uçaklar ayrıca, Gazze kentinde Kültür Bakanlığı binasını da vurdular.



İsrail Gazze’ye takviye birlikler gönderiyor



Görgü tanıklarına göre bombardımanlar, 3 saatlik ateşkes süresince de durmadı.



İsrail askerlerinin sabah saat 02.00 sularında Gazze kentinin Tel El Hava mahallesinin varoşları sayılabilecek Şeyh Eclin ve kentin kuzeyindeki Sudaniye bölgelerinde Filistinli militanlarla girdiği çatışmalar toplam 14 kişinin ölümüne neden olurken, ordunun daha içlere doğru girme yolundaki niyetlerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Yine de askerlerin çatışmalar sonrası çekildiği de belirtildi.



Olmert: Hedefe yakınız, Hamas: Barış uzak



Bu bölgede ölenler arasında, Tel El Hava mahallesinde bombardımana uğrayan bir evde, 2 kardeş, 1 bebek ile 1 genç de bulunuyor.



Filistinli sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre, Halk Direniş Komiteleri’nin askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugayları’nın liderlerinden birinin evinin bombalanmasıyla, annesi, 1 oğlu ile hamile eşi de yaşamlarını yitirdiler.



Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye ve Beyt Lahya’da da bombardımanlar ve ölümler durmadı. Beyt Lahya’da bir cami yakınında vurulan bir evde, yaşları 12 ila 16 arasında değişen çocuk yaştaki 6 Filistinli öldü.



Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Abasan ve Kuza’a bölgelerinin yoğun ateş altında kaldığı belirtilirken, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi yetkililerinin, yaralılar için uluslararası kuruluşlardan yardım istedikleri belirtiliyor.



Grad, Aşod'da çocuk yuvasını vurdu



Filistinli militanlar da İsrail’in güneyine roket saldırılarını sürdürdüler. Bugün 20 dolayında saldırının yapıldığı güneydeki alanlarda, bir Grad füzesi, Aşdod liman kentinde bir çocuk yuvasını vurdu. 1 kişi yaralanırken, diğer 2 kişinin de hafif yaralandıkları belirtildi. Okulun boş olması, kayıpların meydana gelmesini engelledi.



Atılan roketlerden biri de sınır yakınındaki Sderot kentinde, Sderot Belediye Başkanı David Buskila’nın evinin 10 metre kadar ötesinde patladı.



Gazze sınırına uzak mesafedeki, Necef’in ortasındaki Ber Şeva’ya ise 2 roket saldırısı yapıldı.



Mena: Hama’la görüşmelerde gelişme



Mısır, İsrail’in BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze ile ilgili aldığı karara uymasını istemek için bu ülkenin Kahire Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Zeki, yaptığı açıklamada, büyükelçi Şlomo Kohen’in, İsrail’in, Gazze’ye insani yardım koridoruna izin vermesi çağrılarına yanıt vermesi konusunda bilgilendirildiğini söyledi.



Bu arada Mısır’ın resmi Ortadoğu haber ajansı MENA, Gazze’de çatışmaların durması için Hamaslı yetkililerden oluşan heyetle yapılan görüşmelerde gelişme kaydedildiğini duyurdu.



Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir yetkiliye dayandırılan haberde, Mısır’ın istihbarat şefi Ömer Süleyman ile Hamas heyeti arasında yapılan görüşmelerin “olumlu” geçtiği belirtildi.



Haberde, Hamas heyetinin, Gazze’de çatışmaların mümkün olduğunca kısa sürede durdurulması ihtiyacı konusunda hemfikir oldukları, görüşmelerin ateşkes anlaşmasının sağlanması amacıyla yarın süreceği kaydedildi.



Görüşmelere, Hamas’ın Suriye’deki 2 lideri ve Gazze’den 3 yetkilisi katılıyor.

