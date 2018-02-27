"Savaşı durdurun" çağrısı yapan aydınlardan, kendilerine "hain" diyen Erdoğan hakkında suç duyurusu

Aralarında Hasan Cemal, Ferhat Tunç, Oya Baydar, Gencay Gürsoy, Taner Akçam ve Nesteren Davutoğlu'nun da bulunduğu aydınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtına karşı açıklamaları nedeniyle kendilerine "Hain" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"Rütbesi, sıfatı, konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye ve konumundan yararlanarak hedef göstermeye hakkı olmadığını bir hukuksal ve ahlâki ilke olarak kayda geçirmek, yurttaşlık ve kişilik haklarımızı savunmak için buradayız" denen dilekçede, şunlar kaydedildi:

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"Afrin harekatına ilişkin, yurttaş ve seçmen sorumluluğumuzla Parlamentodaki bütün milletvekillerine 170 imzalı bir mektup göndermiş, bu harekatın ülkemiz ve halkımız için vahim sonuçları olacağını düşündüğümüzü ifade ederek, sorunların diyalogla, barış içinde çözülmesi dileğimizi iletmiştik. Ardından, Sayın Erdoğan’ın Çorum Parti konuşmasında ağır hakaretlerle başlattığı linç kampanyasının hedefi haline getirildik.

"Aradan geçen sürede, o mektupta dile getirdiğimiz kaygılar ne yazık ki doğrulandı. Sınırlı kalacağı ifade edilmiş harekât, bizzat Cumhurbaşkanı’nın “Afrin’de fetih” ifadeleriyle, “sefer görev emri” hatırlatmalarıyla, müdahalenin ne kadar gerekiyorsa o kadar süreceği açıklamalarıyla genişledi ve ülkemiz Ortadoğu’da sonu belirsiz savaşın ortağı haline getirildi.

"Rütbesi, sıfatı, konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye ve konumundan yararlanarak hedef göstermeye hakkı olmadığını bir hukuksal ve ahlâki ilke olarak kayda geçirmek, yurttaşlık ve kişilik haklarımızı savunmak için buradayız. Bir süre önce, bizleri kitleler önünde 'hain, ahlâksız, adî, soytarı' gibi sıfatlarla aşağılayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz, yargının görevini yerine getirmesini bekliyoruz."

Suç duyurusunda bulunan isimler şöyle:

Ayşe Erzan Silier, Ayşegül Akış (Devecioğlu), Burhan Sönmez , F. Nesteren Davutoğlu, Ferhat Tunç, Gencay Gürsoy, Hacer Ansal, M. Cengiz Arın, O. Gürhan Ertür, Oya Engin (Baydar), Hasan Cemal, A. Taner Akçam, Baskın Oran, Şanar Yurdatapan.