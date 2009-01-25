‘Savaşçı doğurmak için evleniyorum’

İsrail’in vurduğu BM okulları açıldı, Gazzeli çocuklar eğitime döndü. İngilizce dersinde ‘İsrail, Filistinliler, Araplar, Müslümanlardan nefret ediyor’ gibi alıştırmalar yapıldı. Hamas yakını ölene 1.300, yaralanana 650 dolar dağıtıyor.



İsrail’in 22 günlük operasyonun ardından 18 Ocak’ta başlattığı ateşkes sonrası Gazzeli çocuklar ilk kez dün ders başı yaptı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu’nun (UNRWA) 50 bini aşkın insana sığınak, İsrail’e de hedef olan 221 okulunu açmasıyla 200 bin çocuk eğitime döndü.



‘Annesi ölenler öne çıksın’



30 kadarı okul 53 binası vurulan UNRWA’nın Cebeliye’deki okulunda 42 kişi ölmüştü. içinde 1600 sivil varken tank ateşiyle vurularak beş ve yedi yaşlarında iki kardeşe mezar olan Beyt Lahya’daki Zukur adlı okulda, üst katlar yansa da, çantalarını sırtlanıp bahçeye doluşan çocuklar koşup eğlendi. Okul müdürü Riyad Maliha “Annesi ya da babası şehit düşenler, evi yıkılanlar öne çıksın” diye seslendi. 20 çocuk öne çıkıp BM yardım masasına adlarını yazdırdı. İlk derste öğrencilerin açılmalarını sağlamak için yaşadıklarını anlatmaları ve çizmeleri istenildi. Öğretmen Hitam Aziz, öğrencilerin delik deşik duvarları gösterip “Neden okulu bombaladılar” diye sorduklarını ve tekrar bombalanmasından korktuklarını söyledi. UNRWA sözcüsü Christopher Gunness, binlerce çocuğun travma geçirdiğini,okulları açarak yaşamın normalleşmesi hissi yaratmak istediklerini kaydetti.



‘Savaşçı doğuracağım’



Sahil Hazırlık Okulu’nda öğrenciler ‘Günaydın! Hala yaşıyorsun?’ diye selamlaştı. İngilizce dersine giren bir kız öğrenci “İsrail Filistinlilerden nefret ediyor, Araplardan nefret ediyor, Müslümanlardan nefret ediyor” alıştırması yaparken, arkadaşları başlarını sallayıp bunu onayladı. ‘Neden gülüyorsunuz’ sorusuna kızlar “Hala hayatta olduğumuz için” yanıtını verip günlerce korku içinde uykusuz, susuz ve aç yaşadıklarını anlattı.



Nikah da kıyılmaya başladı. 22 yaşındaki Ayda Kadumi ile Hamaslı Adalet Bakanı Ferac Hul’un 35 yaşındaki kardeşi Fadıl, dana önce planlanmış düğünlerini eğlence olmadan bu hafta gerçekleştirdi. Savaşçı yetiştirmek için evlendiğini söyleyen Ayda’nın en güzel günündeki temennisi günün birinde İsrail’de bir operasyonda şehit düşmekti. Arkadaşlarının yakınlarını yitirdiğini anlatan Ayda’nın gelinliği de kefene benziyordu.



‘Günde 1000 kamyon lazım’



UNRWA Başkanı John Ging, Gazzelilerin acısının öfkeye dönüştüğünü ve adalet istediklerini belirtip “Adil ve tarafsız soruşturma yapılmazsa, aşırılar karşısında yenilmiş oluruz” uyarısı yaptı.



Ging, ateşkes sonrası insani yardımın 20’den 120 kamyona çıktığını, ama İsrail’in yıktığı ekonomik hayatın tekrar kurulması için günde en az 1000 kamyonun geçmesi gerektiğini vurgulayıp“Çözüm anahtarı tüm sınır geçişlerinin açılması” dedi. UNRWA Temsilcisi John Holmes, 100 bini aşkın insanın evsiz kaldığını, altı aylık kısa dönem için yüz milyonlarca dolar gerektiğini söyledi.



Mısır Türk heyetine engel



52 milyon dolar fon oluşturan Hamas, ölen kişi başına 1300, yaralı başına 650, evi yıkılana 5200, evi hasar görene 2600 dolar dağıtmaya başladı. 1300’den fazla kişi ölmüş, 5300’ü yaralanmış, binlerce ev yıkılmıştı. Öte yandan Refah geçişinde Türkiye’den çoğu doktor 30 kişilik bir heyet Mısır engeline takıldı. Eski vekiller Süleyman Gündüz, Muhammet Polat ve insani yardım örgütlerinin yöneticilerinin de bulunduğu heyet cumadan beri Refah sınırında Gazze’ye geçmeyi bekliyor. Mısırlı yetkililer, bölgeyi terk etmelerini istedikleri heyetin gıda ve su ihtiyacının karşılanmasına da izin vermedi. Heyetten biri “Gazze’ye Fransız, Alman, İrlandalı gibi çok sayıda yabancı heyetin geçişine izin verilmesine rağmen Türk heyetine kaba kuvvete varan bir davranış gösterilmesine anlam veremedik” dedi.