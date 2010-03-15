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Savaşa mı maça mı?

Dün oynanan Galatasaray - Ankaragücü maçı öncesi iki kulübün fanatik taraftar grupları arasında kavga çıktı.

15 Mart 2010 02:00

T24 - Dün oynanan Galatasaray - Ankaragücü maçı öncesi iki kulübün fanatik taraftar grupları arasında kavga çıktı. Polis, Ankaragücü taraftarlarının otobüsünde yaptığı aramada çok sayıda kesici alet bulunca 43 kişi gözaltına aldı.

Galatasaray - Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a gelen fanatik taraftar grubu 'Ankara Gecekondu', Galatasaray taraftarlarıyla karşılaşınca, iki grup arasında tartışma başladı.

Sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, taraftarlara polis müdahale etti.

Gerginliği yatıştıran polis, Ankara Gecekondu grubunun 2 otobüsünde yaptığı aramada çeşitli boylarda onlarca satır, bıçak, demir çubuk ve tornavida buldu.

Gözaltına alınan 43 kişi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

Taraftarların emniyetteki işlemleri sürüyor.






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