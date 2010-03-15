Savaşa mı maça mı?

T24 -

Galatasaray - Ankaragücü maçını izlemek için İstanbul'a gelen fanatik taraftar grubu 'Ankara Gecekondu', Galatasaray taraftarlarıyla karşılaşınca, iki grup arasında tartışma başladı.Sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, taraftarlara polis müdahale etti.Gerginliği yatıştıran polis, Ankara Gecekondu grubunun 2 otobüsünde yaptığı aramada çeşitli boylarda onlarca satır, bıçak, demir çubuk ve tornavida buldu.Gözaltına alınan 43 kişi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.Taraftarların emniyetteki işlemleri sürüyor.