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Savaşa katılmadı, korktu ağladı!

“Ben esir öldürdüm” diyen tiyatrocu Olgaç askerlikte patates soymuş, korktuğu, ağladığı için geri gönderilmiş.

25 Ocak 2009 02:00

“Ben esir öldürdüm” diyen tiyatrocu Olgaç askerlikte patates soymuş, korktuğu, ağladığı için geri gönderilmiş. 

Olgaç, askerde yalnız patates soymuş

Önce itiraf etti, sonra senaryo dedi

Tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç’ın “muharip asker olarak Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldığı” ile ilgili sözlerinin doğru olmadığı öne sürüldü. Olgaç’ın, Kıbrıs’ta askerlik görevini yaparken “sürekli ağladığı ve çok korktuğu bu yüzden kısa bir süre sonra Türkiye’ye geri gönderildiği” belirtildi. Buna göre, Olgaç’ın, Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasında, Ağustos 1974’te yerleştiği Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı da savaşa hiç katılmadı, sadece Lefkoşa’daki Ortaköy kampını koruma görevini üstlendi.

Birliği savaşa katılmamış

Milliyet’in sorularını yanıtlayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Danışmanı ve 1974’te Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yapan Hilmi Özen, ilginç açıklamalar yaptı. Olgaç’ın Kıbrıs’a gelişi ve görev yaptığı birlik hakkında bilgi veren Özen, Olgaç’ın ailesinin de kendisini aradığını anlattı.

Askerlikle ilgili olarak “oğullarına yardımcı olunmasını istediklerini” ifade eden Özen, kendisinin de konuyla bizzat ilgilendiğini belirtti.

Sürekli ağladı, geri gönderildi

Genel müdür olarak dönemin alay komutanına çıktığını vurgulayan Özen, Olgaç’ın Kıbrıs’taki askerliğinin sadece 15-20 gün sürdüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

“ Atilla’nın geri hizmet bölümüne alınmasını sağladım. Mutfakta çalışmaya başladı. Patates soyar, mutfak işleri yapardı. Ancak daha sonra, Atilla sürekli ağlamaya başladı. Beni arayarak çok korktuğunu söyledi. Tekrar Alay komutanıyla konuştum ve Atilla 15-20 gün sonra Türkiye’ye geri gönderildi.”

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