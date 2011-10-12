'Savaşa hazırız' sözüne yalanlama

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında 'Suriye ile savaşa girileceğine dair açıklamalar yaptığı' yönündeki haberleri yalanlayarak, Davutoğlu'nun Suriye ile savaşa girileceğine ilişkin bir ifadesinin olmadığını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı Basın Yayın Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde Bakan Davutoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında 'Suriye ile savaşa girileceğine dair açıklamalar yaptığı' haberlerinin yer aldığına dikkat çekildi.



Açıklamada, "Sayın Bakan'ın ne anılan programda, ne de başka bir vesile ile Suriye ile savaşa gireceğimize ilişkin bir ifadesi olmuştur. Sadece Türkiye'nin güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı ifade edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Davutoğlu'nun açıklamalarının şu şekilde olduğu kaydedildi:



"Soru: Biz Suriye'yle savaşa gider miyiz gitmez miyiz?



Davutoğlu: Bir güvenlik sorunu olduğunda, bizim için bir güvenlik sorunu olduğunda, tabii ki şunu düşünün; Irak'ta Saddam döneminde Saddam Kürt halkına yönelik baskıyı arttırdığında ve bir gecede 500.000 insan Türkiye'ye sığındığında tabii ki o bölgeyi denetlemek için asker de dahil her türlü yöntem, yani bir güvenlik sorunu haline dönüştüğünde bütün gerekli tedbirler alınır. Ama önemli olan şu aşamada Suriye gibi dost ve kardeş bir ülkenin böyle bir güvenlik sorunu haline dönüşmeden reformları gerçekleştirmesi, akan kanın derhal durdurulmasıdır. Önemli olan budur.



Soru: Tampon bölge peşindeyiz biz. Yani herhangi olası bir göç durumunda orada derinliği olan bir yeri tutmak istiyoruz. Yoksa gidip Şam'ı bombardıman etmek değil?



Davutoğlu: Hiçbir dönemde bizden tampon bölge kuracağımıza dair bir açıklama gelmedi."