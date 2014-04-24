'Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet Genç Araştırmacılar Konferansı' başlıyor

“Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet Genç Araştırmacılar Konferansı”, 25-27 Nisan'da Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas’ta gerçekleştirilecek.

Konferans, araştırmaların ve tecrübelerin paylaşılabileceği, savaş ve siyasal şiddette toplumsal cinsiyet ve hafıza konularının tartışılacağı bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

25-27 Nisan 2014 tarihlerinde, Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas’ta “Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet” adıyla gerçekleştirilecek konferans, Bahar 2013 döneminde Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet dersini alan bir grup yüksek lisans ve doktora öğrencisi tarafından düzenleniyor. Konferans, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Friedrich Ebert Stiftung ve Central European University tarafından destekleniyor.

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, bağımsız araştırmacıları ve aktivistleri katılımcı ve dinleyici olarak bir araya getirmeyi amaçlayan konferansın açılış konuşmasını İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman yapacak. Açılış panelinde, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Gül Altınay ve Central European University Öğretim Üyesi Andrea Petö’nün sunumuyla, University of Massachusetts Amherst’den Arlene Avakian “Soykırım Hikâyeleri ve Suskunluklar: Travma Aktarımı, Direniş ve Hayatta Kalma Konularına Feminist Bir Bakış” adlı konuşmasını gerçekleştirecek.

Üç gün sürecek olan konferansta savaş ve soykırım, post-hafıza, adalet ve barış süreçleri, direniş, göç, melankoli, milliyetçilik, militarizm ve ordu gibi konular toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışılacak.

Konferansın kapanış paneline ise İsrail'den yazar, araştırmacı ve aktivist Rela Mazali, Türkiye'den insan hakları savunucusu ve avukat Eren Keskin ve Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Merve Arkun katılacak.

İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde gerçekleşecek konferansta, eş zamanlı çeviri olanağı da katılımcı ve dinleyicilere sağlanacak.

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