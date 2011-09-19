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Savaş uçakları PKK kamplarını vurdu

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Irak Kürdistan Yurtsever Birliği’nin resmi internet sitesi, Türk savaş...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Irak Kürdistan Yurtsever Birliği’nin resmi internet sitesi, Türk savaş uçaklarının bugün 1 saat süreyle PKK kamplarını bombaladığını duyurdu. İran'dan yapılan bir başka açıklamada ise terör örgütü PKK’nın İran’daki kolu PJAK’ın dün gece ana kamplarından biri olan Casusan’ı boşalttığı ve İran Devrim Muhafızları’nın bu noktaya yerleştiği belirtildi.

Bu internet sitesinde yer alan habere göre, Diyarbakır’dan kalkan savaş uçakları bugün saat 11.00 sıralarında Sidekan bölgesindeki PKK kamplarına bomba yağdırdı. Bombardımanda uçakların PKK’nın Hakurk, Kela Şin, Ruwar, Rubiyave Lolan bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Hava harekatında 10’nun üzerinde hedefin başarıyla vurulduğu, ilk bilgilere göre 1 uçaksavar bataryasının imha edildiği kaydedildi.


PJAK ana kampını boşalttı

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, örgütün ülkenin kuzeybatısındaki Serdeşt kenti kırsalındaki Irak sınır yakınında bulundurduğu Casusan yüksekliklerindeki kampını tamamen boşalttığı bildirildi.

Açıklamada, PJAK’ın bu kampı boşatması için Tahran yönetiminin süre verdiği ve “verilmiş süre dolmadan, başarılı ve güçlü operasyonlarının neticesinde örgütün zamanından önce kampı boşalttığı” kaydedildi.

Haberde, söz konusu kampın, örgütün İran’ın içindeki en önemli ve ana kampı olduğu kaydedildi.

Örgütün boşalttığı ve üyelerini geri çektiği kampa bugün sabahtan itibaren Devrim Muhafız askerlerinin yerleştirildiği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları, aybaşından itibaren Irak sınırındaki dağlık bölgelerde PJAK’a yönelik yoğun operasyonlar yürütüyor. PJAK, operasyonların başlamasından birkaç gün sonra ateşkes çağrısında bulundu. İran ise ön koşul olarak örgütün ülkedeki sınır topraklarını boşatmasını istiyor.


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