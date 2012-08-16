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Savaş uçakları Kandil'i bombaladı

Bombalamada, Bermka, Sekanya, Sorgul, Bukriska Köyleri'nin kırsal alanları hedef alındı

16 Ağustos 2012 17:46

PKK’nın en önemli kampının bulunduğu Irak’ın Kandil Dağı çevresindeki 4 ayrı hedef dün gece savaş uçakları tarafından bombalandı.

Askeri kaynaklar, Kandil Dağı çevresindeki 4 bölgenin anlık istihbarat ile hedef alındığını belirtti. Bölgedeki yerel kaynaklara göre 4 uçağın katıldığı hava harekatında Bermka, Sekanya, Sorgul ve Bukriska Köyleri’nin kırsal alanları hedef alındı.
 
Gece saat 23.30’da başlayan hava harekatı geç saatlere kadar sürerken, bombalanan hedeflerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Diyarbakır’daki pistin bakımda olması nedeniyel operasyonun Malatya’dan kalkan uçaklarla gerçekleştirildiği kaydedildi.

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