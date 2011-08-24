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Savaş uçakları İstanbulluları korkuttu

Anadolu Kartalları belgesel filminin çekimi için İstanbul Boğazı üzerinde uçan jetler, korku ve heyecan yarattı.

24 Ağustos 2011 03:00



Ahmet Küçük - T24


Anadolu Kartalları belgesel filminin çekimi için İstanbul Boğazı üzerinde uçan jetler, korku ve heyecan yarattı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çekilen belgesel filmi 29 Ekim'de vizyona girecek.





İstanbul Boğazı üzerinde yaklaşık yarım saat süren uçuşlarda 6 gösteri uçağı, 2 jet ve 2 helikopter yer aldı. Jetlerin zaman zaman alçak uçuş yapması, Boğaz çevresinde yaşayanları korkuttu.



Anadolu Kartalları belgeseli


''Her Şey Çok Güzel Olacak'', ''Kabadayı'' gibi filmlerle tanınan yönetmen Ömer Vargı tarafından çekilen Anadolu Kaplanları, Türk Hava Kurumu'nun 100. kuruluş yılı dönümü için hazırlanıyor.


Savaş uçağı pilotu olmaya hazırlanan beş genç teğmenin düşlerini, umutlarını, rekabetlerini anlatan ''Anadolu Kartalları'' adlı filmin çekimleri Konya 3. Ana Jet Üssü ve İstanbul'da devam ediyor.



29 Ekim'de gösterimde


Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın film çekimleri için her türlü imkanını seferber ettiğini ve çok enteresan bir yaşam tarzını izlediklerini anlatan Vargı,''Bunu filmimize yansıtmaya çalışıyoruz. Dünyanın en zor işi pilotluk diye düşünmeye başladık. Kendi işimin en zor olduğunu zannediyordum. Savaş uçağı pilotlarının işi bizimkinden daha zormuş'' dedi.


Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinççi, Alpay Kemal Atakan ve Hande Subaşı'nın rol aldığı, yapımcılığını Fida Film'in üstlendiği ''Anadolu Kartalları'' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösterime girecek.



Anadolu Kartalları tatbikatı


Anadolu Kartalları tatbikatları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2001 yılından itibaren her yıl Konya 3. Ana jet üssünde düzenleniyor. Kara, hava, deniz ve özel kuvvetlerin katıldığı tatbikatlara Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Pakistan, Ürdün ve NATO'ya ait birlikler katılıyor.


İsrail, Mavi Marmara baskının ardından Anadolu Kaplanları tatbikatına dahil edilmemişti.



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