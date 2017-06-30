Savaş uçağıyla evine giden komutan hakkında soruşturma başlatıldı

Fransız Hava Kuvvetleri'nde üst düzey bir komutana, orduya ait jeti özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerinin ikinci komutanı olan ve Bordo'da görev yapan General Richard Reboul'ün ordunun eğitim için kullandığı Alphajet uçağını özel işleri için kullandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, olayın aydınlatılması ve hava kuvvetlerinin imkanlarının hangi çerçevede kullanılabildiğinin genel olarak anlaşılması olduğu ve soruşturma neticesinde disiplin cezası da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanabileceği kaydedildi.



Konu hakkında Hava Kuvvetlerinin de iç soruşturma açtığı bildirildi.



Fransız basını Reboul'ün, ülkenin batısındaki görev yeri Bordo'dan ülkenin güneyindeki evine Alphajet uçağı ile Ağustos 2016'dan bu yana defalarca seyahat ettiğini öne sürmüştü.