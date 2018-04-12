Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü (3)

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VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı

12 Nisan 2018 17:54

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cismin İnsansız Hava Aracı\'na (İHA) ait olduğu değerlendirilerek \"İlimiz Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşeyi henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracı\'na ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir\" denildi.

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