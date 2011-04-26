-SAVAŞ UÇAĞINDA PATLAMA: 2 YARALI ESKİŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - Eskişehir'deki 1. Hava Kuvveti Komutanlığı pistinden havalanmak için hareket eden F-4 savaş uçağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu 2 pilot hafif yaralandı. 1. Hava Kuvveti Komutanlığı pistinden eğitim uçuşu için havalanmak üzere haraket eden F-4 savaş uçağında kalkış esnasında patlama meydana geldi. Hasar oluşan uçaktaki 2 pilot hafif yaralandı. Pilotlar, tedbir amacıyla Eskişehir Asker Hastanesine kaldırıldı.