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Savaş uçağı Hatay'a düşen Suriyeli pilot serbest bırakıldı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' gerekçesiyle dava açılmıştı

13 Ekim 2017 06:42

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Suriyeli pilot Albay Mehmet Sufhan Hatay 3.Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriyeli Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak Hatay Cezaevi'ne gönderilmişti.

Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalında operasyon yürütmek için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedilmişti.

 

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