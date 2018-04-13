Savaş uçağı düşen Yunanistan'da 3 gün yas ilan edildi

Ege Denizi'nde dün düşen Yunan jeti ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Yunanistan'da 3 günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı radardan kaybolduktan sonra Ege Denizi'nde bulunan İskiri adası açıklarında düşmüştü.

Uçağın pilotunun hayatını kaybettiği kaza sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi. İskiri adasının açıklarında kaskı, can yeleği ve üniformasından parçalar bulunan pilotun cesedinin hala arandığına dikkat çekiliyor.



Yunan radyo ve televizyon programlarına katılan çoğu yorumcu ve siyasetçi, milliyetçi söylemleriyle tanınan hükümet ortağı Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un pilotun ölüm haberini Twitter hesabından açıklamasını “utanç verici” olarak niteledi.



Ege’deki Türk-Yunan savaş uçaklarının zaman zaman giriştikleri "it dalaş"larına atıfta bulunan yayın organları, düşen jetin Türk savaş uçaklarıyla karşılaşmadığını yazdı.