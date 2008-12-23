'Savaş Tanrısı' yargıç önünde

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout, hayatında ilk kez mahkemeye çıktı
Tayland’da
ABD ajanlarının da katıldığı bir operasyonla yakalanan Bout, ABD’ye
iadesi ile ilgili yapılan duruşmada, “Tayland’da yanlış olan hiçbir şey
yapmadım” diyerek kendini savundu. Kolombiyalı gerillalara silah
sattığı iddialarını da reddeden Bout, “Hayatımda ne ABD ne de
Kolombiya’da bulundum” dedi. ABD’de hakkında terörizmle ilgili 4 ayrı
suçtan dava açılan Bout (41), Mart ayında Bangkok’da düzenlenen bir
operasyonla yakalandı. Operasyona, kendilerini Kolombiyalı gerillalar
olarak gösteren Amerikan ajanları da katıldı.
Bout, Nicolas Cage’in başrolünü oynadığı 2005 yapımı “Savaş Tanrısı”
(Lord of War) filminin de ilham kaynağıydı. Bout, diktatörler ile
Afrika ve Afganistan’da savaşan kesimlere silah satarak, BM’nin koyduğu
birçok silah ambargosu kararını ihlal etti.