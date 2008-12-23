'Savaş Tanrısı' yargıç önünde

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout, hayatında ilk kez mahkemeye çıktı



Tayland’da ABD ajanlarının da katıldığı bir operasyonla yakalanan Bout, ABD’ye iadesi ile ilgili yapılan duruşmada, “Tayland’da yanlış olan hiçbir şey yapmadım” diyerek kendini savundu. Kolombiyalı gerillalara silah sattığı iddialarını da reddeden Bout, “Hayatımda ne ABD ne de Kolombiya’da bulundum” dedi. ABD’de hakkında terörizmle ilgili 4 ayrı suçtan dava açılan Bout (41), Mart ayında Bangkok’da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Operasyona, kendilerini Kolombiyalı gerillalar olarak gösteren Amerikan ajanları da katıldı.



Bout, Nicolas Cage’in başrolünü oynadığı 2005 yapımı “Savaş Tanrısı” (Lord of War) filminin de ilham kaynağıydı. Bout, diktatörler ile Afrika ve Afganistan’da savaşan kesimlere silah satarak, BM’nin koyduğu birçok silah ambargosu kararını ihlal etti.

