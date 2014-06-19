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Dünya
Deutsche Welle

Savaş suçu zanlısına iade talebi

Almanya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yaptığı ileri sürülen 89 yaşındaki bir kişinin ABD'den iadesini talep etti.

19 Haziran 2014 13:29


Weiden savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Johann Breyer Auschwitz-Birkenau toplama kampında görev yaptı. En az 344 bin kişinin gaz odalarında katledilmesine iştirak etti. İddiaya göre Breyer, "Almanya, Macaristan ve tarihe karışan Çekoslovakya'dan kalkan 158 tren dolusu Yahudinin" öldürülmesinde görev aldı.

1952 yılında Almanya'dan ABD'ye göçen Breyer, Birkenau toplama kampında görev yaptığını ortaya koyan yeni belgelerin ortaya çıkması üzerine Philadelphia'da tutuklandı. Yargıç Timothy Rice, Almanya'nın iade talebi hakkında karar verilene kadar zanlının tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Zanlı ise savunmasında "SS birliğine katılmaya zorlandığını ve katliamlara iştirak etmediğini" söyledi. Zanlının avukatı Dennis Boyle ise müvekkilinin sağlık sorunlarından ötürü tahliyesini talep etti. Gözlemciler, zanlının Almanya'ya iadesi konusunda nihai kararın ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'de olduğuna dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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