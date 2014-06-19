Savaş suçu zanlısına iade talebi



Weiden savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Johann Breyer Auschwitz-Birkenau toplama kampında görev yaptı. En az 344 bin kişinin gaz odalarında katledilmesine iştirak etti. İddiaya göre Breyer, "Almanya, Macaristan ve tarihe karışan Çekoslovakya'dan kalkan 158 tren dolusu Yahudinin" öldürülmesinde görev aldı.

1952 yılında Almanya'dan ABD'ye göçen Breyer, Birkenau toplama kampında görev yaptığını ortaya koyan yeni belgelerin ortaya çıkması üzerine Philadelphia'da tutuklandı. Yargıç Timothy Rice, Almanya'nın iade talebi hakkında karar verilene kadar zanlının tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Zanlı ise savunmasında "SS birliğine katılmaya zorlandığını ve katliamlara iştirak etmediğini" söyledi. Zanlının avukatı Dennis Boyle ise müvekkilinin sağlık sorunlarından ötürü tahliyesini talep etti. Gözlemciler, zanlının Almanya'ya iadesi konusunda nihai kararın ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'de olduğuna dikkat çekiyor.