T24 LogoT24 Logo
Dünya

Savaş suçu işleyen 3 Arnavut'a hapis cezası

Kosova'da, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubu 3 Arnavut'a toplam 13 yıl hapis cezası verdi.

02 Ekim 2009 03:00

Priştine İl Mahkemesi'nin biri Kosovalı ikisi Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) yargıcından oluşan yargı kurulu, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubu 3 Arnavut'a toplam 13 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Lati Gaşi 6, milletvekili Rustem Mustafa 4 ve Nazif Mehmeti 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında, sanıkların 1998 yılının Eylül ayı ile 1999 yılının Nisan ayını kapsayan dönem içinde gözetim altında tuttukları Arnavutlara karşı insanlık dışı muamele yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24