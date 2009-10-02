Savaş suçu işleyen 3 Arnavut'a hapis cezası

Priştine İl Mahkemesi'nin biri Kosovalı ikisi Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) yargıcından oluşan yargı kurulu, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubu 3 Arnavut'a toplam 13 yıl hapis cezası verdi.



Sanıklardan Lati Gaşi 6, milletvekili Rustem Mustafa 4 ve Nazif Mehmeti 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında, sanıkların 1998 yılının Eylül ayı ile 1999 yılının Nisan ayını kapsayan dönem içinde gözetim altında tuttukları Arnavutlara karşı insanlık dışı muamele yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.