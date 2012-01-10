-Savaş reformlarla teröristler arasında ŞAM (A.A) - 10.01.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde yaşananların büyük bedele yol açtığını ifade ederek, her vatandaş gibi kendisinin de yüreğini kanattığını ve yaşananların bütün Suriyeliler için ciddi bir sınav olduğunu söyledi. Esad, Şam Üniversitesi'nde yaptığı ve Suriye devlet televizyonundan da canlı olarak yayımlandığı konuşmasında, krizin başında olanları izah etmenin kolay olmadığını, ancak şimdi "maskelerin düştüğünü ve herşeyin netlik kazanmaya başladığını" dile getirdi. Esad, Suriye'de güvenlik ve istikrarı sarsmaya çalışanların bundan sonra gerçekleri çarpıtmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk parlamentonun 1877 yılında kurulduğunu, Suriye'de ise ilk parlamentonun 1919 yılında kurulduğunu ve arada çok fark olmadığını söyleyen Esad, ülkedeki gelişmelerle ilgili olarak kendilerine nasihat verenlerin de, "hastasına sigarayı bırakmayı nasihat eden ancak kendisi sigara içen doktora benzediğini" dile getirdi. Suriye'nin Arap ülkelerinin önerilerine açık olduğunu belirten ancak ülkesinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran Esad, Arap Birliği gözlemcileri konusunu kendisinin önerdiğini ifade etti. Konuşmasında sürekli olarak, Suriye'nin Arap dünyasının kalbi olduğunu belirten Beşşar Esad, Arap Birliği'ndeki bazı ülkelerin tutumlarına öfkelenmediğini çünkü bunların kendi kararlarına sahip olmadığını ve dış mihraklara hizmet ettiğini söyledi. Esad, Arap Birliği'nin daha önce de, örneğin Irak savaşından sonra, Hariri Suikastı ve benzeri durumlarda Suriye'nin yanında yer almadığını da sözlerine ekledi. Yeni Anayasa konusunda ve diğer reformlarla ilgili olarak çalışmaların süreceğini, Mart ayının ortasında bir referandum yapmayı planladıklarını, Mayıs-Haziran aylarında da genel seçimlerin yapılabileceğini aktaran Esad, "ülkedeki savaşın reformlar ve teröristler arasında olduğunu" söyledi. Esad ayrıca, "ülkedeki teröristlere karşı savaşın süreceğini ve mücadelenin sadece hükümetin değil, aynı zamanda tüm Suriyelilerin mücadelesi olduğunu" kaydetti. Dış güçlerle beraber Suriye aleyhinde çalışanlara karşı hoşgörülü yaklaşmayacaklarını vurgulayan Suriye Devlet Başkanı, vatandaşlara ateş açılması için herhangi bir emir verilmediğini de söyledi.