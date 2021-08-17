Deneyimli savaş muhabiri Coşkun Aral, "Taliban 'değiştik' dese bile ben Afganistan'da korkunç şeyler gördüm ve maruz kaldım" dedi.

Tele 1 yayınına konuk olan olan Aral, Taliban'ın 20 yıl içerisinde güçlenmesini değerlendirirken, Taliban'ın bir 'talebe hareketi' olduğunu belirtti. Aral şunları söyledi:

"Bakıldığı zaman Afganistan çok engebeli ama çok zengin araziler. Bizden iki yıl önce bağımsızlıklarını almış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devletlerden birisidir. 1990'lara bakıldığında Afganistan'da farklı bir yönetim biçimi aşılama hareketi vardı."

"Pakistan Gizli Servisi her zaman Taliban'ın arkasında"

"Terör her zaman için dünyadaki devletlerin bir aracı olarak kullanılmıştır" diyen Aral, Afganistan topraklarında da terörün palazlandığını söyledi. Taliban'ın 20 yıl öncesine nazaran bazı kesimler tarafından 'ılımlı' olarak nitelendirilmesine Aral şu ifadeleri kullandı:

"21 yıl önce ABD, Taliban'ı ülke dışına attığını sandı ama sadece silahları yoktu. Pakistan Gizli Servisi her zaman Taliban'ın arkasındadır. Çünkü ekonomik getirileri çok önemli. Başlangıçta "değiştik" deseler bile ben Afganistan'ın çeşitli köylerinde korkunç şeyler gördüm."