'Savaş' mı, 'müzakere' mi; Trump'tan ilginç İran tweeti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bir ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Donald Trump, "İran asla bir savaş kazanmadı, ancak hiçbir müzakereyi kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Twitter paylaşımıyla yakın zamanda Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin bölgede gerilimi azaltmaya bağlılığının devam ettiğini ancak kendini savunmaya da hazır olduğunu ifade etti.

Tahran'da birçok farklı hükümet üyesi Süleymani'nin ölümünün ardından intikam sözü verdi.