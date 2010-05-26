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Dünya

Savaş karşıtlarından Kraliçe'ye tepki

Kraliçe 2'inci Elizabeth, parlamentonun açılış konuşmasını yapmak üzere parlamento binasına doğru giderke savaş karşıtları tarafından protesto edildi.

26 Mayıs 2010 03:00

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth parlamentonu açılış konuşmasını yapmak üzere parlamento binasına doğru giderken savaş karşıtları tarafından yuhalandı.
    

Yeni koalisyon hükümetinin 18 aylık programını açıklayan Kraliçe, yeni hükümetin önceliği ekonomik istikrar olduğunu söyledi.


İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda bugün bir konuşma yapan Kraliçe 2'inci Elizabeth, hükümetin bir an önce yürürlüğe koymak istediği 22 kanun tasarısını sıraladı.


GÖÇMENLERİN İNGİLTERE'YE GİRMESİNİ SINIRLANDIRICAK


Kraliçe, Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmasında, “Hükümetin yasama dönemi eşitlik, özgürlük ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulu olacaktır. Hükümetin önceliği bütçe açığını gidermek ve ekonomik büyümeyi sağlamak" dedi.


Hükümetin Avrupa vatandaşı olmayan göçmenlerin İngiltere'ye girmesini sınırlandırmasını isteyen Kraliçe, şöyle devam etti:


"Aynı nedenden dolayı ülkede bulunan çocuklar artık gözaltında tutulmayacak. Hükümet nükleer silahların yayılmasını engellemek için elinden geleni yapacak. Uluslararası çapta sorunlara neden olan İran'ın nükleer programına da değinilecek."


Öte yandan, hükümetin 22 Haziran'da bütçe planını açıklaması bekleniyor


Kraliçe'yi yuhaladılar


Kraliçe 2'inci Elizabeth, parlamentonun açılış konuşmasını yapmak üzere Victorya'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminister'daki parlamento binasına doğru giderke savaş karşıtları tarafından protesto edildi.


Yaklaşık bir haftadır parlamento binası önünde kamp kuran savaş karşıtları, Kraliçe'nin atlı arabasının geçiş yaptığı sırada seslerini yükselterek, Kraliçe'yi yuhalamaya başladılar. Polisin müdahale ettiği protestoculardan ikisinin gözaltına alındığı bildirildi.

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