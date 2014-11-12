Savaş karşıtı eski asker Tomas Young hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak işgalinde yaralanarak sakat kalan ve ABD’de savaş karşıtlarının öncülerinden olan Tomas Young hayatını kaybetti.Young, Bush'u açık mektubunda savaş suçuyla suçlamıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, savaşta omurgasına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu felç olan 34 yaşındaki Young 10 Kasım’da Seattle’da hayatını kaybetti. Yaralanması sebebiyle yıllar içinde hareket ve konuşma kabiliyeti kısıtlanan Young’un kesin ölüm sebebi için test sonuçları bekleniyor.

Tomas Young kimdir?

1979 doğumlu olan Young 11 Eylül’den sonra, üniversite için para biriktirmek amacıyla ABD ordusuna katılmıştı. Young 4 Nisan 2004’te, Irak’a gönderilmesinden sadece beş gün sonra omurgasına aldığı şarapnel parçasıyla yaralandı ve felç oldu.

ABD’ye dönen Young Missouri’de Savaşa Karşı Irak Gazileri (Iraq Veterans Against the War - IVAW) örgütüne katıldı.

Ellen Spiro and Phil Donahue Young’un bedenine alışma süreci ve ABD’ye döndükten sonra siyasi değişimini Body of War filmiyle belgeselleştirdi.

Bush'a açık mektup

Young Mart 2013’te tedavisini kesme kararı aldıktan sonra eski ABD Başkanı George W. Bush ve yardımcısı Dick Cheney’e açık mektup yazarak Bush’u savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

“Bu mektubu yazıyorum. Çünkü ölümümden önce, milyonlarca Irak ve Ortadoğu vatandaşının yanında ben ve benim gibi yüzbinlerce gazinin, milyonlarca vatandaşın kim olduğunu ve ne yaptığınızı açıkça bilmesini istiyorum.

“Adaletten kaçabilirsiniz. Ama bizim gözümüzde en rezil savaş suçlarından, geleceğini çaldığınız binlerce Amerikalının öldürülmesinden, bundan çıkar sağlamaktan suçlusunuz.

“Sizin de zamanınız gelecek. Umarım yargılanırsınız. Ama en çok da sizin için, umarım, bana ve yaşamayı hak eden daha pekçoklarına ne yaptığınızla yüzleşecek ahlaki cesareti kendinizde bulursunuz.

"Benim zamanım tükeniyor. Ama umarım sizin ki gelecek. Ve zamanınız geldiğinde Amerikan halkının ve dünyanın ve özellikle de Irak halkının önünde durup bağışlanmak için yalvaracak güce sahip olursunuz. "

Daha sonra eşi Claudia Cuellar Young ile “daha fazla zaman geçirmek için” tedavisine devam etme kararı alan Tomas Young 10 Kasım’da hayatını kaybetti.

Bu haberde Washington Post ve Huffington Post’tan yararlanıldı.