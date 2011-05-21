-SAVAŞ GİBİ MAHALLE KAVGASI CAN ALDI MERSİN (A.A) - 21.05.2011 - Mersin'de bir mahallede vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sürüyor. Olaylar sırasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 20'yi aştığı öğrenildi. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensuplarıyla mahalledeki diğer vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın ardından çıkan gerginlik halen sürüyor. Vatandaşların ellerinde taş ve sopaların bulunduğu gözlenirken, polis ekipleri zırhlı araçlarla sık sık sakin olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Öte yandan, olaylar sırasında yaralanan vatandaşlar 112 Acil servis ekipleri ve özel araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayrıca olayın ilk çıktığı saatlerde ağır yaralı olarak Mersin Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Zülfi Tuncer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tuncer'in aşiret mensubu olmadığı belirtildi. Yaralı sayısının ise 20'yi aştığı olaylar nedeniyle polis güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bu arada, bazı polis araçlarının da atılan taşlardan zarar gördüğü kaydedildi. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensubu kişilerle mahallede yaşan diğer vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, daha sonra pompalı av tüfeğinin de kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, aralarında polislerin, vatandaşların ve bir gazetecinin de bulunduğu 10 kişi yaralanmış, park halindeki bir otomobil de ateşe verilmişti. Ayrıca mahalleli aşiret mensuplarına ait olduğu iddia edilen yaklaşık 10 evdeki eşyalar, kavgaya karışan bir grup tarafından sokak ortasına çıkartılıp kırılmış, ardından bu evler yakılmıştı. Çıkan yangın, TOMA'dan sıkılan suyla kontrol altına alınırken, bazı evlerde büyük hasar oluşmuştu.