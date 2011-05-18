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Dünya

SAVAŞ GEMİSİNİN VURULDUĞUNU YALANLADI KAHİRE (A.A)

18 Mayıs 2011 10:18

-SAVAŞ GEMİSİNİN VURULDUĞUNU YALANLADI KAHİRE (A.A) - 18.05.2011 - NATO, Libyalı birliklerin NATO güçlerine mensup bir savaş gemisini vurduğuna ilişkin haberleri yalanladı. Bir NATO yetkilisi, savaş gemisinin vurulduğuna ilişkin haberin ''tamamen uydurma olduğunu'' ifade ederek, ''Napoli'deki operasyon merkezlerimizi kontrol ettik. Kaddafi yanlısı birliklerin ateş ederek vurabileceği yakınlıkta herhangi bir NATO gemisinin olmadığı teyit edildi'' dedi.  Libya resmi TV kanalının haberinde, Libya güçlerinin Misrata'nın batı kesimlerini bombalayan gemiyi, karşı ateş açarak vurduğu belirtilmişti.

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