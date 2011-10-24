-Savaş gemisi personelinden depremzedelere destek İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sang-Gyu Lee, ''Türkiye'deki terör ve deprem olaylarından dolayı, Kore halkı da çok üzgün. Gemide bulunan personel tarafından toplanan 6 bin 100 doları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştıracağız'' dedi. İstanbul'da bulunan Güney Kore Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi Kang Gam Chan'da, Kore Savaşı Anma Töreni düzenlendi. Tören, Güney Kore Deniz Kuvvetlerine ait bando takımının her iki ülkenin marşını çalmasıyla başladı. Ayrıca, Türkiye ve Kore'de şehit düşen askerler ile Van'da dün meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sang-Gyu Lee, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kore'nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, ''Biliyorsunuz, Türkiye Kore savaşında bize 15 bin asker gönderdi. Bu askerlerden 724'ü şehit, 3 bin kişininden fazlası da yaralandı. Türkiye bizim dostumuzdur'' dedi. Türkiye'nin coğrafi açıdan çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Lee, şunları söyledi: ''Türkiye, Afrika ve Avrupa'ya egemen olan bir ülke. O yüzden önemli bir ülkedir. Artık dünyada deniz çağı yaşanıyor. Osmanlı İmparatorluğu da denize egemendi. Denize egemen olan dünyaya da egemendir. Son zamanlarda Türkiye'de üzücü olaylar olmuştur. Türkiye'nin doğu tarafında, PKK tarafından yapılan olaylar nedeniyle onlarca asker şehit düşmüştür. Dün doğu tarafında, Van diye bir şehirde 7,2 şiddetinde bir deprem olmuştur. Depremden dolayı, bin kişinin hayatın kaybettiği tahmin ediliyor. Türkiye'deki terör ve deprem olaylarından dolayı, Kore halkı da çok üzgün. Kore halkının üzüntülerini ifade etmek istiyorum. Gemide bulunan personel tarafından toplanan 6 bin 100 doları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştıracağız.''