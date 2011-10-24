T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savaş gemisi personelinden depremzedelere destek İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 16:42

-Savaş gemisi personelinden depremzedelere destek İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sang-Gyu Lee, ''Türkiye'deki terör ve deprem olaylarından dolayı, Kore halkı da çok üzgün. Gemide bulunan personel tarafından toplanan 6 bin 100 doları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştıracağız'' dedi. İstanbul'da bulunan Güney Kore Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi Kang Gam Chan'da, Kore Savaşı Anma Töreni düzenlendi. Tören, Güney Kore Deniz Kuvvetlerine ait bando takımının her iki ülkenin marşını çalmasıyla başladı. Ayrıca, Türkiye ve Kore'de şehit düşen askerler ile Van'da dün meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sang-Gyu Lee, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kore'nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, ''Biliyorsunuz, Türkiye Kore savaşında bize 15 bin asker gönderdi. Bu askerlerden 724'ü şehit, 3 bin kişininden fazlası da yaralandı. Türkiye bizim dostumuzdur'' dedi. Türkiye'nin coğrafi açıdan çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Lee, şunları söyledi: ''Türkiye, Afrika ve Avrupa'ya egemen olan bir ülke. O yüzden önemli bir ülkedir. Artık dünyada deniz çağı yaşanıyor. Osmanlı İmparatorluğu da denize egemendi. Denize egemen olan dünyaya da egemendir. Son zamanlarda Türkiye'de üzücü olaylar olmuştur. Türkiye'nin doğu tarafında, PKK tarafından yapılan olaylar nedeniyle onlarca asker şehit düşmüştür. Dün doğu tarafında, Van diye bir şehirde 7,2 şiddetinde bir deprem olmuştur. Depremden dolayı, bin kişinin hayatın kaybettiği tahmin ediliyor. Türkiye'deki terör ve deprem olaylarından dolayı, Kore halkı da çok üzgün. Kore halkının üzüntülerini ifade etmek istiyorum.  Gemide bulunan personel tarafından toplanan 6 bin 100 doları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştıracağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24