-SAVAŞ GEMİLERİNİ ASELSAN'IN "HIZIR"I KORUYACAK ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, gemileri su altından gelebilecek torpido tehdidine karşı korumak için ''Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi'' geliştirdi. ''Hızır'' adı verilen sistemin, milli savaş gemisi Heybeliada Korveti'ne yerleştirilmesi planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için su altı akustik sistemleri alanında uzun süredir çalışmalarını sürdüren ASELSAN, savunma teknolojileri alanında bir başarıya daha imza attı. Sualtı akustik sistemler konusunda TÜBİTAK, üniversiteler ve endüstri kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapan ASELSAN, su üstü gemilerinin torpido tehdidine karşı savunulması amacıyla 2006 yılında başlattığı 'Torpido Karşı Tedbir Sistemi Geliştirme Projesini tamamladı. Tamamen milli ve yerli imkanlar ile geliştirilen sisteme, gemileri, savaş sırasındaki en büyük tehditlerden biri olan torpido tehlikesinden kurtardığı için ''Hızır'' adı verildi. Hızır Sistemi sayesinde denizde giden bir gemi, kendisine yönelebilecek bir torpidoyu önceden tespit edebilecek. Yetkililer, Hızır'ın çalışma sistemiyle ilgili şu bilgileri verdiler: ''Sistem, torpido aldatma teknolojisi; su altı akustik karıştırıcı, milli sonar sistemi ve su altı sahte hedeflerden oluşuyor. Torpido tehdidini tespit eden Hızır, kısa süre içinde bunun takibini, konumlandırılmasını ve analizini yapıyor. Duruma göre en uygun savunma şeklini öneriyor. Örneğin sistem, gemi dışı sahte hedefleri devreye sokabiliyor. Sahte hedefler, su üstü gemilerine monte edilen bir sistem sayesinde basınçlı hava ile fırlatılıyor. Veya su altında gemiye uygun bir akustik gürültü üretilip, güdümlü torpido yanıltılabiliyor.'' Torpidolara hedef şaşırtan fırlatma sisteminin, uzakta bulunan harekat merkezinden de kontrol edilebildiğini belirten yetkililer, torpidonun tespiti, sınıflandırılması ve takibini sağlayan algoritma yazılımlarının da ASELSAN tarafından geliştirildiğini bildirdiler. -MİLLİ SAVUNMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ- Su üstü gemilerinin torpido tespiti için kullandığı en etkin yöntemin bu olduğunu anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: ''Bu yöntemde kullanılan sensörlerin geliştirilmesi ya da sistemin aktif çalışarak sessiz tehditleri daha erken tespit etmesi gibi hususlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak ana konseptlerde çok fazla değişiklik yapılmıyor. Torpido karıştırma, aldatma algoritmaları yeni teknolojiler ışığında sürekli gelişim gösteriyor Aynı şekilde torpido üreticileri torpidolarının daha hızlı, daha sessiz ve daha akıllı hareket etmeleri için hem donanımsal hem de yazılımsal değikliklerle sistemlerini sürekli güncelliyor. Su üstü gemileri torpido tehdidini bertaraf etmek için yeni metotlar geliştirmekte, buna karşılık torpidolar da gemiyi hedeflemek için daha sessiz davranmaya, daha hızlı olmaya yöneliyor. Bu döngü her iki alandaki gelişmelere paralel olarak sürüyor. Bu nedenle sistem, müdahale edilebilir ve geliştirilebilir olmalı. İşte Hızır sistemi, geliştirilmeye açık olması nedeniyle milli savunmamız açısından çok önemli.'' Korvet ve daha büyük tonajlı su üstü gemilerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanan Hızır'ın, ilk olarak milli savaş gemisi Heybeliada Korveti'ne yerleştirilmesi planlanıyor.