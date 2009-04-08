Savaş gemileri yola çıktı

ABD, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan gemideki mürettebatı kurtarmak için bölgeye savaş gemilerini gönderdi.



Somali açıklarında kaçırılan ABD bandralı geminin mürettebatından birinin, korsanlarca geminin cankurtaran botunda rehin tutulduğu bildiriliyor.



Mürettebattan Colin Wright, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Somalili korsanlar bir mürettebat üyesini cankurtaran botunda tutuyorlar ve bu mürettebatı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.



Korsanların elindeki kişinin kaptan olup olmadığının sorulması üzerine Collin şimdilik başka bilgi veremeyeceğini söyledi.



CNN'in haberinde ise geminin ikinci kaptanı Ken Quinn'in, kaptanın, korsanların elinde olduğunu ve diğer mürettebatın, korsanlarla pazarlık yaptığını söylediği bildirildi. Quinn, korsanların, kaptanı fidye için tutmak istediklerini, 4 korsanın botta olduğunu söyledi.



Quinn, korsanlardan birini kaptanın serbest bırakılmasını sağlamak için 12 saat boyunda rehin tutuklarını, ancak korsanı serbest bırakmalarına rağmen sonuç alamadıklarını anlattı.



Daha önce gelen haberlerde geminin kontrolünün mürettebatın eline geçtiği ve bir konsanın rehin tutulduğu açıklanmıştı.



Bu arada, Amerikalı yetkililer bölgeye savaş gemileri sevk edildiğini söyledi.



Bir yetkili, USS Bainbridge destoryerinin bölgeye gönderildiğini söylerken, bir başka yetkili, 6-7 geminin yolda olduğunu belirtti.



Kenya'ya acil insani yardım malzemesi taşıyan, Danimarkalıların sahibi olduğu Amerikan bandralı 17 tonluk Maersk Alabama adlı gemi, Somalili korsanlar tarafından Hint Okyanusu'nda kaçırılmıştı.