Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın iki savaş gemisi \'TCG Büyükada\' ve \'TCG Sancaktar\', Alsancak Limanı\'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

​Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, aralarında MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli gemiler olan \'TCG Büyükada\' ve \'TCG Sancaktar\' gemileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamaları kapsamında, İzmirlilerin ziyaretine açıldı. Alsancak Limanı\'ndan demirleyen gemilere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, savaş gemileri hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Torunuyla birlikte gemiyi ziyaret eden Rıfat Söylev, ilk defa savaş gemisine bindiğini ve heyecanlı olduğunu belirterek, \"Savaş gemisine ilk defa biniyorum. Torunumla birlikte geldim. Çok değişik bir duygu. Bize bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim\" dedi.

Ayrıca iki savaş gemisinde şehit ve gazi yakınları öğle yemeğinde bir araya geldi.

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