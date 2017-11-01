Savaş dizilerindeki milli kahramanlığı incelediler

Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Mert Gürer ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürer, savaş konulu dizileri inceleyerek, \'Dizilerle Yeniden Üretilen Milli Kahramanlar\' konulu çalışma hazırladı. \'Milli kahramanlık\' kavramının izleyicilerde hassasiyet oluşturduğunu belirten Mert Gürer, \"Çok fazla tüketim kültürüne dönmemesi gerekiyor\" dedi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Mert Gürer ile eşi olan, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürer, son dönemde popüler olan \'savaş\' ve \'asker\' temalı dizileri inceledi. Öğretim elemanları, incelemelerinin ardından \'Dizilerle Yeniden Üretilen Milli Kahramanlar\' isimli, bir çalışma hazırladı.

Yrd. Doç. Dr. Mert Gürer, \"Vatan, bayrak gibi duygular aslında hepimizin hassasiyeti olan duygular. Bu hassasiyet, dramalarda son 1,5-2 yılda daha çok karşımıza çıkıyor. Biraz popüler kültür kavramına dönmüş gözükebilir ama bir toplumsal bilinç oluşturmada, bu toplumsal bilincin de bir sosyal davranışa, bir algıya, bir bilinç inşasının oluşmasına katkı sağlıyor. Milli kahramanlık kavramı hem vicdanımıza ve duygumuza bir hassasiyet oluşturuyor hem de içerik olarak da bizim gündelik hayattan kopmadan bu konunun sıcaklığını ya da kavramını çok tükettirmeden içinde bulunmamızı sağlıyor. Ama çok fazla tüketim kültürüne dönmemesi gerekiyor. Biz bayrağı, vatan, millet ya da asker, polis, mücadele kavramını tüketim kültürü sürecine dahil edersek o zaman anlatılmak istenen, yaratılmak istenen toplumsal bilinci biraz zedelemiş olacağız\" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürer ise \'kahramanlık\' konulu dizilerde vatanseverliğin birleştirici unsur olduğunu belirtti.



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