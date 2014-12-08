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Dünya
Deutsche Welle

Savaş çocukları ezip geçiyor

UNICEF, 2014 yılını çocuklar için bir felaket yılı olarak açıkladı. Bu yıl 15 milyondan fazla çocuk doğrudan şiddete maruz kaldı, tecavüze uğradı ya da öldürüldü.

08 Aralık 2014 18:32


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından New York'ta yapılan açıklamada, çocuklara karşı şiddetin bu yıl felaket boyutlarına ulaştığı bildirildi.

15 milyondan fazla çocuğun, savaş ve kriz bölgelerinde şiddet, yıkım ve sürgünlerden doğrudan etkilendiği kaydedildi.

UNICEF Direktörü Anthony Lake, “Yakın geçmişte hiç bu kadar çocuk, böylesine tarifi imkânsız vahşete maruz kalmamıştı. 2014 çocuklar için bir felaket yılıydı” şeklinde konuştu.

UNICEF, silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde 230 milyon kadar çocuğun yaşadığını tahmin ediyor. Şu anda en çok Suriye, Irak, Ukrayna, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Gazze Şeridi’ndeki çocukların durumunun özellikle dramatik olduğu kaydedildi. Bu ülkelerde binlerce çocuğun asker olarak kullanıldığı, tecavüze uğradığı, öldürüldüğü ya da mülteci ve öksüze dönüştürüldüğü kaydedildi.

Afganistan, Nijerya ve Somali gibi sürekli kriz bölgelerinde de çocukların sürekli vahşete maruz kaldığı belirtildi.

Lake, “Şiddet ve travma sadece tek tek çocuklar üzerinde büyük zarara neden olmuyor, bir bütün olarak toplumu da temelini oyuyor” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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