Neçirvan Barzani: Savaş çıkacağını tahmin etmiyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat hükümetiyle sorunları anayasal yollarla çözmeyi umduğunu söyledi

Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen ''Kadınlara Karşı Şiddete Karşı Durmak' konulu konferansın ardından basın mensuplarının Erbil ile Bağdat arasındaki gerilime ilişkin sorularını cevaplayan Barzani, ''Bizim Irak Anayasamız var, bu anayasa çerçevesinde konuşabilir ve sorunları çözebiliriz. Güç durumda, birisi diğerine karşı tutum sergilerse, işte o zaman Irak sakin olmaz'' dedi.

Barzani, son günlerdeki gerilimin halkta korku yarattığının belirtilmesi üzerine, Irak Meclis Başkanı Nuceyfi'nin diyalog çabalarını hatırlatarak şunları kaydetti:

''Bizler iyimseriz. Bu çabalar sonuç verecektir, bu bölgelerde savaş çıkacağını tahmin etmiyoruz. Ben şahsen bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum ve korkulacak bir durum görmüyorum.''