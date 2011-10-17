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Dünya

Savaş Beni Velid'in merkezinde sürüyor TRABLUS (A.A) 

17 Ekim 2011 15:20

-Savaş Beni Velid'in merkezinde sürüyor TRABLUS (A.A) - 17.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerlerinin bir ayı aşkın süderir kuşatma altında olan Beni Velid'in merkezini kadar ilerlediği, şehirde Kaddafi askerleriyle yoğun sokak çatışmaları yaşandığı bildirildi. Beni Velid kuşatmasında görevli Sabrata ve Surman Askeri Meclis Komutanı Mansur Fethali'nin verdiği bilgiye göre, isyancı güçler, bir ayı aşkın süredir kuşatma altında olan Beni Velid'in merkezine kadar ilerledi.  Kentin merkezindeki meydanda Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında yoğun sokak çatışmaları yaşınıyor. Çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda can kaybı olduğu belirti. Bu arada, Beni Velid'deki savaş nedeniyle başkent Trablus'un Beni Velid'den geçen enerji ve içme suyu hatları zarar gördü. Trablus'ta zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.

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