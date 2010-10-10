Savarona'yı aslında kim kiraladı?

T24 - Savarona’ya yapılan fuhuş baskınında Kazakistan’ın önde gelen işadamlarından Alexander Mashkevich’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yahudi Kongresi de aklanana kadar ünlü Kazak işadamının üyeliğini askıya alacağını açıkladı.





Savarona’ya yapılan fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasından sürpriz bir isim çıktı. İsrail’de yayınlanan Yediot Ahranot gazetesi Kazakistan’ın en zengin isimlerinden olan Alexander Maşkeviç’in de operasyonda gözaltına alınanlardan biri olduğunu yazdı.



Daha önce Savarona’yı armatör Kahraman Sadıkoğlu’ndan Kazak asıllı ABD’li işadamı Tevfik Arif’in kiraladığı haberleri basında yer almıştı. Ancak yatı kiralayan ve ödemeyi yapan kişinin aslında Avrasya Yahudiler Konfederasyonu Başkanı da olan 56 yaşındaki Mashkevich olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, yatta Mashkevich’in yanısıra Orta Asya ülkelerinden bazı yetkililer, Yahudi bir Rus işadamı ve Kazakistan Başbakanı’nın üst düzey danışmanlarından biri de gözaltına alındı. Ancak kırmızı pasaportlu Mashkevich sorgulanmak üzere götürüldüğü karakolda bir Kazak diplomatla birlikte serbest kaldı. Yediot Ahranot, Kazak işadamının bu olayla ilgilenmesi için Ankara’da önde gelen bir hukuk bürosuyla anlaştığını da yazdı. Gazetenin ulaştığı Mashkevich’in sözcüsü ise konuşmak istemedi. Kazak işadamına üyesi olduğu Dünya Yahudi Kongresi’nden (WJC) de darbe geldi. WJC’nin önde gelen üyeleri “Mashkevich’in üyeliğinin dondurulmasını ve hakkındaki iddialarla en küçük bir ilgisi kanıtlanırsa sorgusuz sualsiz üyelikten atılmasını” istedi.



3.3 milyar dolar serveti var

Enerji ve madencilik alanındaki faaliyetleriyle Kazakistan ekonomisinin dörtte birini kontrol eden ve 3.3 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin “dünyanın en zengin 287’nci kişisi” ilan ettiği Mashkevich, aslında Türk kamuoyunun tanıdığı bir isim.



Vatan gazetesinin manşeti olmuştu



Maşkeviç 2007’de Petkim’in yüzde 51 kontrol paketi için 2 milyar 50 milyon dolar teklif eden Transcentral Asia Petrochemical Holding konsorsiyumunda yer alan Investment Industrial Group Eurasia’nın sahibi. Ancak konsorsiyumda yer alan Troika Dialog adlı şirketin Ermeni asıllı Ruben Vardanian’a ait olması nedeniyle Petkim hisselerinin bu holdinge devri onaylanmamıştı. 2007’deki bu süreçte Türk kamuoyu Mashkevich’in adını Vatan gazetesi aracılığıyla duymuştu.