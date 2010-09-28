-SAVARONA'YA FUHUŞ BASKINI ANTALYA (A.A) - 28.09.2010 - Antalya'da, Atatürk'ün de bir süre kaldığı Savarona Yatı'nı 4-5 günlüğüne kiralayan şebekenin, Rusya ve Ukrayna'dan getirttiği, bazıları 18 yaşından küçük kızları ''hatırı sayılır'' iş adamlarına fuhuş için pazarladığı belirlendi. Rusya ve Ukrayna uyruklu 10 kadın, fuhuş şebekesinin üyesi olduğu öne sürülen 8 kişi ile bazı tanınmış iş adamları gözaltına alındı. Antalya Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, yaklaşık 7 ay önce, uluslararası bir fuhuş şebekesine yönelik çalışma başlatıldı. Bugün, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek beldesi açıklarında seyreden Savarona Yatı ile Antalya, Belek ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Savarona Yatı'na çıkan jandarma ekipleri, ilk etapta bazılarının yaşı 18'den küçük olan Rusya ve Ukrayna uyruklu 10 kız, fuhşu organize ettiği iddia edilen 8 kişi ile bazı tanınmış iş adamlarını gözaltına aldı. Göcek açıklarına demirletilen ve çevresine 5 sahil güvenlik botu konuşlandırılan Savarona Yatı'nda aramanın sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, operasyonların Antalya ve Belek'teki lüks oteller ile İstanbul'da devam ettiğini kaydetti. Fuhuş organizasyonunu yapan şebekenin Savarona Yatı'nı 4-5 günlüğüne yüksek ücretle kiraladığının belirlendiğini belirten yetkililer, fuhuş şebekesi üyeleri arasında Rusya uyruklu 2-3 kişinin de bulunduğunu söyledi. Şebeke üyelerinin Rusya ve Ukrayna'daki mankenlik ajanslarına kayıtlı, bazıları 18 yaşından küçük kızları Türkiye'ye getirerek zengin iş adamlarına yüksek fiyatla pazarladıklarının belirlendiğini ifade eden yetkililer, şunları kaydetti: ''Bu çok kapsamlı bir faaliyet, geniş çaplı bir operasyon. Yaklaşık 7 aydır takip ettiğimiz faaliyet olarak Belek'te bir otelden başladı, Savarona'ya kadar uzandı, Savarona'yı kiralamaya kadar uzandı. Yani Savarona'nın adı kiralamayla ilgili... Rusya ve Ukrayna'dan getirilenlerin pazarlanması olayı. Yaşı küçük çocuklar da var, bu ülkelerden zaman zaman Türkiye'ye gelip giden kadınlar da var. Ancak henüz operasyon devam ediyor. Başka kişiler de gözaltına alınabilir.''