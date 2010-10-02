Savarona’ya 14 bin TL fazla yolcu cezası

T24 - Fuhuş operasyonu kapsamında Muğla Göcek’te baskın yapılan Savarona yatı, İstanbul’a getirildi. Personel dahil 36 kişi bulunması gereken yatta, baskın sırasında 56 kişi bulunduğu için yat işletmecisine 14 bin lira para cezası kesildi.



Jandarma ekiplerinin, fuhuş operasyonu kapsamında, Muğla Göcek’te baskın yaptığı Savarona yatı, İstanbul’a getirildi. Personel dahil 36 kişi bulunması gereken yatta, baskın sırasında 56 kişi bulunduğu için yat işletmecisine 14 bin lira para cezası kesildi. Savarona’da, önceki gün Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca tutanak tutuldu. Türkiye karasularında personel dahil 36 yolcu taşıması gereken Savarona’da baskın sırasında 56 kişi bulunduğu tespit edildi.





Cezayı kaptan ödedi



Tutanağın bir nüshası gemi kaptanına, bir nüshası da Göcek Liman Başkanlığı’na verildi. Tutanağı dikkate alan Göcek Liman Başkanlığı, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu uyarınca, öngörülenden fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle Savarona’ya 14 bin TL ceza kesti. Gemi kaptanı Turgut Varişli (29) önceki gün cezayı ödedi. Operasyonun ardından Göcek Limanı’na 1 mil açıkta bekleyen Savarona, önceki akşamüzeri İstanbul’a doğru yola çıktı.



Savarona’ya düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonu sonrası yakalanan ikisi 18 yaşından küçük yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi. Kazak işadamı Tevfik Arif de dahil 8 şüpheli ise dün mahkemeye çıkarıldılar.





Savarona’nın finansörü Petkimci Maşkeviç



Savarona Yatı’nın ticari durumuyla ilgili hergün yeni bilgiler otaya çıkıyor. Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun yakın çevresine anlattığına göre, 49 yıllığına satın aldığı Savarona Yatı’nı kazak işadamı Tevfik Arif’e kiraladı. Ancak yatın kira parasını ve masraflarını Kazakistan’da yaşayan musevi asıllı Rus işadamı Aleksander Maşkeviç karşılıyor. İddiaya göre, jandarmanın baskını sırasında yatta Maşkeviç de bulunuyordu. İlk soruşturmanın ardından Maşkeviç ile birlikte bir Kazak Bakan serbest bırakıldı. Kazakistan’da yaşayan Maşkeviç’in Petkim’in yüzde 51 hissesini alan şirkete kredi sağlayan bankanın büyük ortakları arasında bulunduğu bildirildi. Maşkeviç, Avrasya Museviler Birliği Başkanlık görevini yürütüyor. Üç yıl önce Petkim’in yüzde 51 kontrol paketini 2 milyar 50 milyon dolara satın alan Transcentral Asia Petrochemical Holding grubunun başında Aleksander Maşkeviç bulunuyor. Servetini Orta Asya’da kazanan 56 yaşındaki Kazak asıllı oligark, son yıllarda İngiltere’de ikamet ediyor. Maşkeviç aynı zamanda Avrasya Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Rus ismi taşımasına rağmen Yahudi kökenli olan Maşkeviç, Avrasya Yahudileri Kongresi Başkanlığı görevini de yürütüyor. Maşkeviç Kazakistan’ın yanı sıra İsrail vatandaşı da sayılıyor. Forbes dergisinin 2010 sıralamasına göre 3,3 milyar dolar servetiyle 287. sırada yer alıyor.





Çanakkale Boğazı’ndan geçti



Jandarma ekiplerinin fuhuş operasyonunda Muğla’nın Göcek Beldesi’nde baskın yaptığı Savarona yatı, İstanbul’a gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Göcek’ten önceki akşamüzeri yola çıkan ve Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren Savarona Yatı, saat 11.45’te Çanakkale önlerine ulaştı. Fuhuş skandalıyla gündeme gelen Savarona, İstanbul’a doğru hareket etti. Atatürk’ün son zamanlarını geçirdiği yatın Çanakkale Boğazı’ndan geçişini sahildeki insanlar ilgiyle izledi.





