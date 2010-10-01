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SAVARONA'YA 14 BİN LİRA CEZA  MUĞLA (A.A)

01 Ekim 2010 20:01

-SAVARONA'YA 14 BİN LİRA CEZA  MUĞLA (A.A) - 01.10.2010 - Savarona Yatı'na düzenlenen operasyonda yatta kapasitesinden fazla yolcunun bulunduğu ve bu gerekçeyle 14 bin TL ceza kesildiği öğrenildi. 7 aylık soruşturma sonucu salı günü gerçekleştirilen operasyon sonrası fuhuş yapıldığı belirlenen Savarona Yatı'nda operasyon sırasında 56 kişinin bulunduğu belirlendi. Personel dahil 36 kişinin bulunması gereken yatta kapasitesinden fazla yolcu bulunduğu tutanakla tespit edildi.  Göcek Liman Başkanlığı, tutanak üzerine yat kaptanına ''4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu'' kapsamında 14 bin TL para cezası kesti.  Cezanın 15 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi. 

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