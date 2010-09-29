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Ekonomi

SAVARONA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2010 19:18

-SAVARONA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fuhuş baskını yapılan Savarona Yatı ile ilgili olarak, sözleşmenin feshi için gerekli girişimlerde bulunmak üzere talimat verdiğini bildirdi.  Şimşek, Savarona yatının 1989 yılında Gemi Kurtarma Denizcilik Limited Şirketi'ne 49 yıllığına irtifak hakkı sözleşmesi ile verildiğini hatırlatarak, şu anda yıllık kira hakkı bedelinin 6 bin TL ve cironun yüzde 1'i şeklinde olduğunu kaydetti.  Sözleşmenin 3. maddesinin ''yatın amaç dışı ve tarihi geçmişi ile bağdaşmayacak, örf ve adetlere aykırı şekilde kullanılmasının tespit edilmesi'' halinde sözleşmenin feshedileceğine dair bir hüküm koyduklarını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:  ''Maliye Bakanı olarak bugün talimat verdim. Maliye Bakanlığı, bu sözleşmenin feshi için gerekli girişimlerde bulunacak. Çünkü 3. madde son derece açık. 'Yatın amaç dışı ve tarihi geçmişiyle bağdaşmayacak, örf ve adetlere aykırı şekilde kullanılmasının tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir' diye bir hüküm koymuşuz. Dolayısıyla biz bu girişimlerde bulunacağız. Eğer şirket feshi rizayen kabul etmezse, biz mahkeme kararıyla sözleşmenin feshedilmesi noktasında da gerekli girişimlerde bulunacağız.  Bunlar olmadan bu yatın Kültür Bakanlığına devredilmesi mümkün değil. Ama bütün bu süreçlerden sonra, biz sözleşmeyi feshettikten sonra tabi ki yatın Kültür Bakanlığına devredilmesi değerlendirilir. Ayrıca burada Kültür Bakanlığımızın da alabileceği bazı tedbirler var. Ben bu hususu da Kültür Bakanlığımızla görüşeceğim. Sonuç itibariyle bu bir yat turizm işletmesi. Yani bu bir işletme. Turizm Bakanlığının da bu konuda müdahalesi söz konusu olabilir.''

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