Savarona'dan bir bakan çıktı!

T24 - Rus basını, fuhuş baskınında gözaltına alınıp diplomatik pasaportu ile serbest kalan meçhul kişinin Kazakistan Dışişleri Bakanı olduğunu yazdı.



Atatürk’ün yatı Savarona’ya fuhuş baskını yapıldığında bir bakanın kırmızı pasaportu sayesinde kurtulup özel bir jetle ülkesine kaçtığı ortaya çıkmıştı. İşte o gizemli politikacının Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev olduğu iddia edildi. Kazak basını, yatta bakanla birlikte iktidardaki Nur Otan partisinin üyesi ve Başbakanlık danışmanı Ravşanoviç’in de olduğunu öne sürdü.



Geçen ay Göcek’te Atatürk’ün yaşamının son döneminde kullandığı Savarona Yatı’na yapılan fuhuş baskınıyla ilgili skandal üzerine skandal patlıyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Savarona’yı armatör Kahraman Sadıkoğlu’ndan kiralayan Kazak asıllı ABD’li işadamı Tevfik Arif’in tutuklanmasının ardından yattaki meçhul Kazaklar’ın peşine düşen Rus basını, bomba etkisi yaratacak bilgilere ulaştı. Baskında gözaltına alındıktan sonra kırmızı pasaportlarını kullanarak özel bir jetle Kazakistan’a dönen kişilerin kimliği sır gibi saklanıyordu.



Regnum, bu meçhul alemcilerin Kazakistan Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) Başkanı Kanat Saudabayev ile iktidardaki Nur Otan partisinin üyesi ve Başbakanlık danışmanı Bircan Murataliev Ravşanoviç olduğunu bildirdi. Regnum ile Kazak internet sitesi Geokz.tv’nin haberlerine göre 9 aylık takibin ardından gerçekleşen fuhuş baskını şöyle gelişti: Türk jandarması, Ege sularına açılan yatı takibe aldı. Yapılan baskın sonucunda fuhuş alemini organize ettiği belirtilen Kazak asıllı ABD’li işadamı Tevfik Arif tutuklanırken Dünya Yahudi Kongresi üyesi olan ve PETKİM ihalesine de girerek Türkiye‘de gündeme oturan Kazak asıllı Yahudi işadamı Aleksander Mashkevich de gözaltına alındı.





‘İsmailov da yattaydı’ iddiası



Aynı soruşturma kapsamında Antalya’da 1.5 milyar dolara inşa ettiği Mardan Palace Oteli ile gündeme gelen ve Savarona partisine katıldığı iddia edilen Azeri asıllı işadamı Telman İsmailov da ifade verdi. Jandarma baskının en flaş isimleri ise 1992-1996 yılları arasında Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği görevini yapan ve şu anda Dışişleri Bakanı olan Kanat Saudabayev ve Nur Otan partisinin üyesi olan Bircan Murataliev Rauşanoviç’ti.





Ankara-Astana arasında trafik



Yatta fuhuş yaptığı belirlenen 15 Ukraynalı ve Rus kızla birlikte sorguya alınan Kazak diplomatlar önce uluslararası bir skandala yol açmamak için kimliklerini gizledi. Ancak daha sonra diplomatik (kırmızı) pasaportlarını göstererek ülkelerine dönmek istediklerini belirtti. Bu sırada Ankara-Astana arasında yoğun bir telefon trafiği başladı. Sonuçta iki Kazak siyasetçi için özel bir jet ayarlandı ve Dışişleri Bakanı ile Başbakanlık danışmanı bu jetle ülkelerine döndü. Türk basınında bu iki siyasinin adı bile çıkmadı.





Kazak sitesi ortaya çıkardı



Rus kaynaklara göre Ankara, Kazakistan hükümeti ile işbirliği içerisinde bakan ve danışmanın isminin sızmaması için jandarmaya kesin talimat verdi. Fakat olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Kazak Geokz.tv sitesi skandalın peşini bırakmadı. Astana’da üst düzey hükümet yetkililerinden Savarona’da yakanan diplomatik pasaportlu üst düzey hükümet yetkilisinin Dışişleri Bakanı ve AGİT Başkanı Saudabayev olduğunu doğrulattı. Rus Regnum ajansı da Kazak Dışişleri Bakanlığı’ndan fuhuş baskını yapıldığı sırada Saudabayev’in makamında bulunmadığını, yurt dışında olduğunu teyit ettirdi.













