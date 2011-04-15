-''SAVARONA'DA FUHUŞ'' DAVASINDA KARAR ANTALYA (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada altı sanık tüm suçlamalardan beraat etti. İkisi tutuklu dört sanık ise birer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırılırken, iki sanık tahliye edildi ve haklarında verilen cezalar ertelendi. Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim 2010'da Muğla açıklarındaki Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili açılan davanın dördüncü duruşmasında karar verildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle aldığı kararda, tutuklu sanıklar Musa Çelik ve Gündüz Akdeniz ile tutuksuz sanıklar Kemal Tokay ve Erkan Akdeniz'i, ''Fuhşa aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek'' suçlamasıyla birer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 5 yıl süreyle erteledi ve 7 aydır tutuklu olan Musa Çelik ve Gündüz Akdeniz'i tahliye etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Kazak asıllı iş adamı Tevfik Arif, Eldar Baidgliev, Ekaterine Maisuradze, Ebubekir Sıddık Tekin, Veysi Avcı ve Hülya Erdoğan'ın ''İnsan ticareti yapmak'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgütü üye olmak'' ve ''Fuhşa aracılık'' suçlamalarından ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.