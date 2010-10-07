-SAVARONA ZANLILARININ İTİRAZINA RET ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskını sonucu tutuklanan, aralarında Kazak iş adamı Tevfik A'nın da yer aldığı 6 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Avukatlarının, müvekkillerinin tutukluluk hallerinin kaldırılması yönündeki itirazları bugün nöbetçi asliye ceza mahkemesinde görüşüldü. Mahkeme heyeti, Tevfik A, Musa Ç, Gündüz A, Erdal A, Hülya E. ile Kazakistan uyruklu Eldar B'nin tutukluk halinin sürdürülmesine hükmetti.