-SAVARONA YATININ İŞLETMECİSİ İFADE VERDİ ANTALYA (A.A) - 03.11.2010 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili, yatın işletmecisi Kahraman Sadıkoğlu'nun, birkaç gün önce Antalya Cumhuriyet Savcılığına ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Savcılığının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla SMS göndererek ifadeye davet ettiği Sadıkoğlu, yurt dışındaki seyahatinin ardından geçtiğimiz günlerde Antalya Adliyesi'ne geldi. Sadıkoğlu, Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla ilgili düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma savcısı Yusuf Hakkı Doğan'a, ''şüpheli'' sıfatıyla 9 sayfalık ifade verdi. ''Uluslararası insan ticaretine bilerek yardım etmek'' iddiası ve suçlaması kapsamında ifadesi alınan Sadıkoğlu'nun, yatın işletmeciliğini yürüttüğüne ilişkin belgeler ile operasyon sonucu tutuklanan Kazak işadamı Tevfik A. ile ilgili kiralama sözleşmelerini ve çeşitli teknik bilgileri Savcı Doğan'a verdiği öğrenildi. Sadıkoğlu'nun, Savarona Yatı'nda soruşturma konusu olan fuhuş yapıldığı ve yaptırıldığına ilişkin iddialarla ilgili bilgisi olmadığını, Kazak işadamı Tevfik A'nın da, son 5 yıldır yılda iki kez yatı iş toplantıları ya da turistik amaçlı geziler için kiraladığını söylediği öğrenildi. İşletmesini üstlendiği yatın kiralandığı dönemlerde kendisinin yatta bulunmadığını belirten Sadıkoğlu'nun, tutuklu Kazak işadamından günlük 35-50 bin dolar civarında kira bedeli aldığını anlattığı belirtildi. Öte yandan, Tevfik A'nın yanı sıra operasyon sırasında yatta bulunduğu öne sürülen Kazak işadamı A.M. ile tutuklu zanlılardan Gündüz A'nın da, yatı çeşitli dönemlerde kendi adlarına Sadıkoğlu'ndan kiraladıkları da iddia edildi. -TAHLİYE TALEPLERİ YİNE REDDEDİLDİ- Bu arada, Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskını sonucu tutuklanan, aralarında Kazak işadamı Tevfik A'nın da yer aldığı 6 kişinin tutukluluğuna yeniden itiraz yapıldı. Avukatlarının, müvekkillerinin tutukluluk hallerinin kaldırılması yönündeki itirazları nöbetçi asliye ceza mahkemesinde görüşülürken, mahkeme, Tevfik A, Musa Ç, Gündüz A, Erdal A, Hülya E. ile Kazakistan uyruklu Eldar B'nin tutukluk halinin devamına hükmetti. Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekimde Muğla açıklarındaki Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmıştı.