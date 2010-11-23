-SAVARONA İDDİANAMESİ SUNULDU ANTALYA (A.A) - 23.11.2010 - Savarona Yatı'na yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili soruşturmayı tamamlayan Antalya Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianameyi Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili olarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, 6'sı tutuklu 10 zanlı hakkındaki iddianameyi hazırladı. Cumhuriyet Savcısı, zanlılar hakkında''suç örgütü kurmak ve üyesi olmak'', ''bir örgüt faaliyeti çerçevesinde fuhuş yaptırmak'' ve ''insan ticareti yapmak'' suçlamalarıyla hazırladığı 50 sayfalık iddianameyi Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra davanın açılacağı belirtildi. Öte yandan Antalya Cumhuriyet Savcılığınca ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınan Savarona Yatı'nın işletmecisi Kahraman Sadıkoğlu'nun iddianamede ''zanlı'' sıfatıyla yer almadığı belirtildi