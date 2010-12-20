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SAVARONA DAVASINDA İLK DURUŞMA ANTALYA (A.A)

20 Aralık 2010 13:12

-SAVARONA DAVASINDA İLK DURUŞMA ANTALYA (A.A) - 20.12.2010 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekimde, Muğla açıklarındaki Savarona Yatı'nda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Kazak işadamı Tevfik Arif, Musa Çelik, Gündüz Akdeniz, Eldar Baidgliev, Hülya Erdoğan ve Erkan Akdeniz'in yanı sıra tutuksuz sanıklar Ekaterine Maisuradze, Kemal Tokay, Ebubekir Sıddık Tekin ve Veysi Avcı'nın yargılanmasına Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.  Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden getirilen tutuklu sanıklar, Antalya Adliyesi'nin zemin katındaki tutuklu ve hükümlü girişinden jandarmanın geniş güvenlik önlemleriyle binaya alındı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ''insan ticareti yapma'', ''bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek'', ''18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti'' ve ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' iddiasıyla yargılanacaklar. Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. Duruşmada, yabancı uyruklu sanıkların ifadeleri tercüman aracılığıyla alınacak.

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