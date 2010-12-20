-SAVARONA DAVASINDA 4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 20.12.2010 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona yatına düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili davada yargılanan tutuklu sanıklardan 4'ü, bugünkü ilk duruşmada tahliye edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bu sabah başlayan davada, sanıkların ifadelerinin alınmasından sonra mahkeme ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanıktan Kazak iş adamı Tevfik Arif, Eldar Baidgliev, Hülya Erdoğan ve Erkan Akdeniz'un yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, tahliyelerini kararlaştırdı. Mahkeme, Musa Çelik ile Gündüz Akdeniz'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.