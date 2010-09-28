-SAVARONA BASKININDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ MUĞLA (A.A) - 28.09.2010 - Antalya'da, Atatürk'ün de bir süre kaldığı Savarona Yatı'na düzenlenen fuhuş operasyonuna, Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerinin de iştirak ettiği bildirildi. Operasyon hazırlıklarına, geçen yıl sonlarında, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent beldesinde bir şüphelinin Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere, yurt dışındaki mankenlik ajanslarından temin ettiği, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu kadınları, Antalya'daki turizm işletme belgeli lüks tesislere getirerek, maddi durumu iyi olan kişilere yüksek paralar karşılığında pazarladığı bilgisinin alınmasıyla başlandı. Yapılan takipte, şüphelinin tek başına hareket etmediğinin anlaşıldığı, Antalya'dan dört, İstanbul'dan da iki kişinin organizasyon içerisinde yer aldığının tespit edildiği, bu gruba bir kişi tarafından finans desteği sağlandığı anlaşıldı. Sürdürülen çalışmalar sonucunda, bu grubun Savarona Yatı'nı kiralayarak, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırılacağının belirlenmesi üzerine, adli mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra operasyon düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda insan ticaretini organize ettikleri öne sürülen 8 kişinin yakalandığı, 15 kadının da insan ticareti mağduru olarak alındığı belirtildi. Jandarma yetkilileri, Savarona yatında, yabancı uyruklu 6 iş adamının bulunduğunun saptandığını belirterek, yatta yapılan aramada, suçta kullanılan belgeler ve elektronik malzemelerin ele geçirildiğini bildirdiler. -ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ- Jandarma yetkilileri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerinin de iştirak ettiğini açıkladılar. Şüphelilerin yapılacak soruşturmanın ardından Antalya'da adli mercilerin önüne çıkartılacağı açıklandı.