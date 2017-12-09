Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY\'deki Sinan Erdem Spor Kompleksi\'nde özel bir firmaya ait saunada yangın çıktı.

Sinan Erdem Spor Kompleksi\'nde özel bir firmaya ait saunada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bakırköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Saunanın kapalı olduğu sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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