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Dünya

Sauna şampiyonasında sıcaktan öldü

Finlandiya'da yapılan ve uzun süre sıcağa dayanmayı gerektiren Dünya Sauna Şampiyonasında, finalistlerden biri öldü.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Finlandiya'da yapılan ve uzun süre sıcağa dayanmayı gerektiren Dünya Sauna Şampiyonasında, finalistlerden biri öldü.

Bayılan Rus finalist Vladimir Ladyzhensky ve Finlandiyalı Timo Kaukonen'in hastaneye kaldırıldığı, Rus finalistin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin 138 kilometre kuzeyindeki Heinola'da düzenlenen şampiyonanın organizatörü Ossi Arvela, yarışmada tüm kurallara uyulduğunu, yarışmacıların şampiyonadan önce doktor raporu aldığını söyledi.

Polisin olay yerine gelerek, soruşturma başlattığı bildirildi. Geçen yılın şampiyonu Kaukonen'in Lahti'deki hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

1999'dan bu yana düzenlenen etkinlikte, 110 santigrat derecede en uzun süre kalabilen yarışmacı şampiyonayı kazanıyor. Rus finalistin, vücudundaki yanıklar yüzünden öldüğü sanılıyor.

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