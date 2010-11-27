-SATÜRN'DE OKSİJEN HEYECANI ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Bilim adamları, Satürn'ün ikinci büyük uydusu Rhea'nın çok ince atmosferinde oksijen ve karbondioksit bulunduğunu belirlediler. Amerikalı bilim adamları Science dergisinin internet sitesinde yayınladıkları keşiflerinde, bu çok ince atmosferdeki oksjien yoğunluğunun, dünyanın atmosferindeki oksijen yoğunluğunun 5 trilyonda biri kadar olduğunu belirttiler. Rhea'nın etrafındaki kuşağın daha uygun bir ifadeyle ''egzosfer'' olduğunu kaydeden araştırmacılar, bu keşfin Satürn ile uydularının yörüngelerinde dolaşan ve bir arızanın ardından kısa süre önce yeniden faal olan Cassini uzay aracının bilimsel cihazlarıyla yapıldığını bildirdiler. Bilim adamları, oksijen egzosferlerinin Jüpiter'in uyduları Avrupa ve Ganimed'de de görüldüğünü, ancak ilk kez Satürn'ün uydularında bu oluşumun tespit edildiğini belirterek, bunun Samanyolu galaksisinde milyarlarca gökcisminde görülebileceğinin altını çizdiler. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir süre arıza yapan ve devre dışı kalan uzay aracı Cassini, yeniden normal şekilde çalışmaya başlamıştı. NASA'nın Cassini uzay programının yöneticileri, arıza yapan bilgisayarı doğru bir biçimde yeniden biçimlendirilen insansız uzay aracının tüm bilimsel cihazlarının yeniden çalışmaya başladığını belirterek, Cassini'nin gelecek hafta Satürn'ün uydusu Eneceladus'un yakınından geçişi sırasında elde edeceği tüm bilgileri Dünya'ya geçmesinin beklendiğini kaydettiler. Cassini uzay aracı, 2 Kasımda kumanda ve veri alt sistemindeki sebebi bilinmeyen bir arızanın ardından ''güvenli duruma'' geçmiş ve çalışmayı durdurmuştu. Cassini'nin 30 Kasım'da Enceladus'un 48 kilometre yakınından yapacağı geçiş sırasında, bu gökcisminin kuzey yarıküre ve kuzey kutup bölgesi konusunda önemli veriler elde etmesi ve daha önce Dünya'ya geçtiği güney yarıküreyle ilgili verilerle mukayese edilmesi öngörülüyor. Cassini-Huygens uzay programını NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Kurumu ile ortaklaşa yürütüyor.