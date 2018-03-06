Sattığı kitaplar Kandil'e gönderildiği için tutuklanan Mülkiye Kılınç, tahliye edildi

Müşterisinin dört yıl önce sattığı kitapları, Kandil’e göndermesi gerekçesiyle “teröre yardım ve yataklık” suçundan 2 yıl hapse çarptırılan ve 6.5 aydır tutuklu olan ikiz çocuk annesi Mülkiye Kılınç tahliye edildi.

Dört yıl önce, sattığı kitapları Kandil’e götüren bir müşterisi yüzünden “teröre yardım ve yataklık” gerekçesiyle hapse çarptırılan Mülkiye Kılınç, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç, 6.5 aydır cezaevindeydi. 4 yaşındaki ikiz Rodin ve Özgür’ün annesi Kılınç, dün tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevi’nden tahliye edildi. Yakınlarına sarılan Kılınç, ikiz çocuklarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kılınç tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuş ve denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini söylemişti. Kılınç’ın bu taleple Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Şartlı tahliye tarihine 1 yıldan az süre kaldığı belirtilen Kılınç, denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi. Kılınç, şartlı tahliye hakkını kazandığı 21 Şubat 2019’a kadar denetimli serbestlik hakkından yararlanacak.

"Evlatlarıma sarılmak istiyorum"

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre tahliye edilen Mülkiye Kılınç, 2014’ten bu yana yaşadıklarını sayfalarına taşıyan ve sesini duyuran Habertürk’e teşekkür etti. 6.5 ay sonra 4 yaşındaki ikizleri Rodin ve Özgür’e kavuşacak olan Kılınç, “Yaşadığım mutluluk tarifsiz. Yardımı dokunan, sesimizi duyuran, duyan herkese minnettarım. Evlatlarıma kavuşmak ve onlara sarılmak istiyorum” dedi.